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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Salih Özcan transferinde 'alternatif' rötarı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Salih Özcan transferinde 'alternatif' rötarı

        Orta sahaya biri yerli olmak üzere iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Salih Özcan'ı transfer etmek için Borussia Dortmund'la masaya oturmuştu. Sarı-siyahlılar, savunmaya dönük orta sahaya 'tecrübeli' bir alternatif bulmadan Salih Özcan'ı bırakmaya razı değil

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 27.08.2023 - 15:32 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:32
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        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
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        Orta sahaya biri yerli iki takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süre önce Salih Özcan için girişimlere başlamıştı. Milli futbolcudan yeşil ışık alan ve Borussia Dortmund'la masaya oturan sarı-kırmızılılar bu transferde 'alternatif' rötarı yedi.

        Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray, oyuncuyu bonservisiyle ya da satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yaparken Dortmund ise Salih'in alternatifini almadan oyuncuyu bırakmaya yanaşmıyor.

        Bu bölgede Emre Can dışında tek alternatif durumunda olan Salih Özcan'ın sarı-kırmızılı kulüpten aldığı teklif cazip olsa da sarı-siyahlılar, bu bölgeye tecrübeli bir oyuncu eklemesi yapmak için çalışmalar yürütecek. Bu transferin gerçekleşmemesi durumunda ise Salih Özcan'ın ayrılığı zora girecek.

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        Köln altyapısından yetiştikten sonra Temmuz 2022'de Borussia Dortmund'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, Mart 2022'de milli olmuştu. Ay-yıldızlı formayla şimdiye kadar 11 maça çıkan Salih Özcan, Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da 50'den fazla maça çıktı.

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