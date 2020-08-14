Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Dört oyuncu bizi çok yoruyor. Diğer bütün oyuncular feragatname imzaladı. Bu, bizi çok üzdü" sözleri çok konuşulurken imzaya yanaşmayan isimlerden birisi de Sofiane Feghouli...

Senelik 3 milyon 850 bin Euro olan kazancıyla takımın en maliyetli isimlerinden biri olan Cezayirli futbolcu, bu tavrıyla yönetimin gözünden düşerken maaş bütçesini aşağıya çekmek isteyen sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki yıldızına iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirme kararı aldı. Şimdiye kadar Arap ülkelerinden gelen tekliflere Belhanda gibi olumsuz bakan Feghouli'nin menajeri, yönetime “Bonservisimizi verirseniz gideriz” restini çekti.

FRANSA'DAN UMUTLANDIRAN HABER

Fransız basınından gelen iddialar ise Galatasaraylı kurmayları heyecanlandırdı. France Football'un haberine göre, Sampdoria ve Lazio, tecrübeli oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların muhtemel bir teklif halinde gerekli kolaylığı sağlamaya hazır olduğu belirtilirken Cezayirli yıldızın tavrı bu noktada çok önemli. Zira yıllık kazancı Avrupa standartlarında bile çok yüksek olan Feghouli indirime yanaşmazsa bu transferlerin gerçekleşme ihtimali çok düşük. Aslan'ın Feghouli'den 5-6 milyon Euro arasında bir teklif beklediği, bunu da orta saha transferinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi.