Galatasaray'a Emre Mor için müjdeli haber geldi... Menajerlik şirketiyle yaşadığı problem nedeniyle transferi geciken Emre Mor için menajerlik şirketi WBD Capital'den yeni açıklama geldi.

Şirket, Emre için transfer vetosunu kaldırdıklarını, genç yıldızın transfer olmasında artık bir engel bulunmadığını duyurdu. Böylece Galatasaray'ın transferi resmileştirmek için önünde engel kalmadı.

Öte yandan transferi tamamlanmadığı için Celta Vigo tarafından kamp kadrosuna çağrılan oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçti. Emre Mor, bir muhabirin Galatasaray'a transferini sorması üzerine gülümseyerek cevap verdi.