Galatasaray'a Davinson Sanchez şoku!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, mücadelede sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.
Giriş: 12.12.2024 - 21:27 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:27
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Malmö sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırladı.
Mücadelenin 31. dakikasında sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyeği belli olan 28 yaşındaki defansın yerine 33. dakikada Kerem Demirbay dahil oldu.
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