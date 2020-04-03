Galatasaray'dan 2016-2017 sezonunun başında Porto'ya 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Alex Telles, eski takımına kazandırmaya devam edecek. İngiliz basınından Express gazetesinin haberine göre; Chelsea, Porto’ya 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Brezilyalı sol beki alacak. Porto ile "Sonraki transferin kârından yüzde 10 pay" anlaşması yapan sarı-kırmızılılar, böylece 33.5 milyon Euro'nun yüzde 10'u olan 3 milyon 350 bin Euro'yu kasasına koyacak.

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