Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, 2 transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sky Italia'nın haberine göre, sarı-kırmızılılar yarın Sacha Boey ile 2024'e kadar, salı günü de Patrick van Aanholt ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıklayacak.

Boey'in bu gece menajeri ile birlikte İstanbul'da olması beklenirken yarın da sağlık kontrollerinden geçecek.