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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray: 90 - ERA Nymbruk: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 90 - ERA Nymbruk: 74 | MAÇ SONUCU

        FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi 2. maçında Galatasaray sahasında ERA Nymbruk'u ağırladı. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 90-74 kazandı ve kulüp tarihinde ilk kez Final Four'a kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:23
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        Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 106-80 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

        Sarı-kırmızılı ekip, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 2. dakikasında 7-5 üstünlük kurdu. Birts ile hızlı hücumdan, Sehnal ve Hruban ile 3 sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetlerle 8-0'lık seri yakalayan ERA Nymburk, 5. dakikada skoru 7-13 yaptı. Galatasaray serbest atış çizgisinden skor üretirken konuk takım 3 sayılık isabetlerine devam etti. Müsabakada 9. dakikanın sonunda 22-22 eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, çeyreği de 25-22 üstün kapattı. Galatasaray'da Palmer 6, Cummings ve Buğrahan ise beşer sayıyla ön plana çıktı.

        İkinci periyoda 8-0'lık seriyle giren Çekya temsilcisi, 13. dakikada 30-25'lik üstünlük kurdu. Bu çeyrekteki ilk basketini 3 dakika 42 saniye sonra Delgado ile bulan ev sahibi takım, Gray ve Buğrahan ile skor üreterek 15. dakikayı 35-32 üstün geçti. İyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikanın ortalarında 8 sayılık (42-34) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan "Cimbom" devre arasına 46-40 önde girdi.

        İyi oyununu ikinci devrenin başında da sürdüren Galatasaray, 23. dakikanın sonunda farkı çift haneye (59-48) taşıdı. Bohacik, Sehnal ve Brown ile 3 sayı çizgisi gerisinden isabet sağlayan ERA Nymburk, 27. dakikanın sonlarında farkı 1 sayıya indirdi: 62-61. Kalan bölümde iyi savunma yaparak rakibine sayı şansı vermeyen Galatasaray, bulduğu 6-0'lık seriyle çeyreği 68-61 önde kapattı.

        Son çeyreğe Palmer'ın basketleriyle giren Galatasaray, 32. dakikada 12 sayılık fark (78-66) yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının sonunda sakatlık yaşayan ve son 1,5 çeyrekte forma giyemeyen Gray'in yokluğunda üretkenlikte zorlansa da etkili oyununu sürdürdü ve 39. dakikada farkı bu kez 18 sayıya taşıdı: 88-70. Kalan bölümü rahat geçiren sarı-kırmızılı ekip, parkeden 90-74 galip ayrıldı.

        Galatasaray'da 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asitle mücadele eden Palmer, maçın yıldızı oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Cummings 17 sayı, 5 asist, Buğrahan Tuncer 14 sayı, Delgado ve Young da sekizer sayı ve yedişer ribauntla galibiyete katkı verdi.

        MVP ÖDÜLÜ PALMER'IN

        Galatasaray'ın ABD'li skorer oyun kurucusu James Palmer, son 16 turunun en değerli oyuncusu ödülünü aldı. Müsabaka öncesinde Palmer'a ödülünü sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Natan takdim etti.

        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Antonio Conde, Yohan Rosso, Boris Krejic

        GALATASARAY: Young 8, Cummings 17, Blumbergs 6, Palmer 24, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Gray 9, Göksenin Köksal

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        NYMBURK: Brown 3, Birts 13, Holt, Bishop 8, Bohacik 15, Sehnal 14, Ceaser, Kriz 4, Shumate 5, Rylich 2, Hruban 10

        1'İNCİ PERİYOT: 25-22

        DEVRE: 46-40

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-61

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