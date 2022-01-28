Galatasaray, lige verilen arada NEF Stadyumu'nda 1. Lig ekibi Tuzlaspor ile hazırlık maçı yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, 1. Lig ekibi karşısında bozguna uğradı. Tuzlaspor, sahadan 6-2 galip ayrıldı.

Tuzla'nın golleri Ezeh (3), Onat Kutay, Sedat ve Bardhi'den geldi. Aslan'a Onay Kutay (kk) ve Ömer Bayram'ın golleri yetmedi.

OMAR GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, Tuzla maçıyla yeniden sahalara döndü. Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcu uzun tedavinin ardından çalışmalara başlamıştı.

Görme kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, en son 26 Aralık 2020'de Süper Lig’deki Trabzonspor maçında oynamıştı.