Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

Ligdeki son dört maçını kazanarak çıkışa geçen Galatasaray, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenildiği haftada kazanarak liderliğe yükseldi. Galatasaray puanını 30'a çıkararak Süper Ligin yeni lideri oldu.

32. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta altıpasa gelen top kaleci Jensen'i de geçti. Arka direğe hareketlenen Gomis meşin yuvarlağa çizgi üzerinde uygun durumda istediği gibi vuramayınca Galatasaray net bir fırsatı gole çeviremedi.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross, müsabakada forma giyemedi.