Lider Galatasaray tutulmuyor. Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 14. galibiyetine imza attı. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçında; 57. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.
PUAN FARKI 9 OLDU
Bu sonucun ardından Galatasaray 60 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada maç fazlasıyla puan farkını 9'a taşıdı. Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.
SON 17 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçını kazandı. Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılılar, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
MATA SAKATLANDI
Öte yandan sarı-kırmızılılarda İspanyol futbolcu Juan Mata sakatlık yaşadı.
Mücadeleye 11'de başlayan Mata sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki futbolcunun yerine müsabakanın 22. dakikada Rashica oyuna dahil oldu.
REKOR KIRILDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira (Dk. 72 Berkan Kutlu), Oliveira, Yunus Akgün (Dk. 46 Zaniolo), Mata (Dk. 22 Rashica), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Icardi (Dk. 90 Gomis)
Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan (Dk. 73 Hadergjonaj), Tirpan (Dk. 82 Aytaç Kara), Hajradinovic, Malsa (Dk. 73 Ali Gholizadeh), Mounir (Dk. 90+2 Ahmet Engin), Fall, Koita (Dk. 82 Ali Sühan Demirel)
Gol: Dk. 57 Zaniolo (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 44 Malsa, Dk. 50 Tirpan (Kasımpaşa), Dk. 47 Torreira, Dk. 75 Nelsson, Dk. 90+4 Zaniolo (Galatasaray)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
33. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden çektiği sert şutta, kaleci Günay Güvenç son anda topu yandan kornere çeldi.
40. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı kontrol ederek ceza sahasına giren Hajradinovic'in ikinci vuruşunda ise kaleci Muslera topa sahip oldu.
41. dakikada soldan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında, ön direkte Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu üstten kornere attı.
45. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Torreira'nın kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
57. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Zaniolo, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.
59. dakikada Hajradinovic'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.