Lider Galatasaray tutulmuyor. Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 14. galibiyetine imza attı. Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Süper Lig'deki ilk maçında; 57. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

PUAN FARKI 9 OLDU

Bu sonucun ardından Galatasaray 60 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada maç fazlasıyla puan farkını 9'a taşıdı. Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

SON 17 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçını kazandı. Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılılar, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

MATA SAKATLANDI

Öte yandan sarı-kırmızılılarda İspanyol futbolcu Juan Mata sakatlık yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Mata sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. 34 yaşındaki futbolcunun yerine müsabakanın 22. dakikada Rashica oyuna dahil oldu.

REKOR KIRILDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.