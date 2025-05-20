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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Galataport'ta Boğaz’a nazır caz konserleri

        Galataport'ta Boğaz’a nazır caz konserleri

        Galataport Jazz'ın ikincisini 14-15 Haziran'da gerçekleştirilecek... Ücretsiz olarak düzenlenecek konserlerde Selen Beytekin'den Oscar Jerome'a, Benjamin Clementine'den Elif Çağlar'a yerli yabancı birçok sanatçı müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 00:23 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:23
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        Haziran ayında Boğaz'a nazır caz konserleri
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        İstanbul Boğazı’nın kalbini cazın tüm renklerine boyamak üzere yola çıkan Galataport İstanbul; Galataport Jazz’ın ikincisini 14-15 Haziran’da Doğuş Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek Galataport Jazz’da, müzikseverler açık havada Boğaz’a nazır caz dünyasının önemli isimlerini izleme şansı yakalayacak.

        14 Haziran’da açılış konseri ünlü caz sanatçısı Selen Beytekin tarafından gerçekleştirilirken; söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome ve İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu kimliğiyle sınırları aşan Benjamin Clementine, etkileyici performanslarıyla muhteşem bir akşama imza atacak.

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        Elif Çağlar
        Elif Çağlar

        GalataportJazz’ın ikinci gününe başlangıcı, QueensCollege’da caz efsanesi Sheila Jordan’dan eğitim alıp okulun ilk Türk mezunu olmasıyla tanınan Elif Çağlar yaparken, Britanya caz sahnesinin güçlü ismi Emma Smith müzik ziyafetine devam edecek. Kapanışta ise dünyanın en yetkin bas gitaristi ve bestecilerinden, Grammy ödüllü Richard Bona dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

        Richard Bona
        Richard Bona

        Galataport İstanbul Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, festivalin basın toplantısında "Galataport Jazz'ın herkesin katılımına açık ve ücretsiz olmasını da çok önemsiyoruz" dedi. Caz sanatçısı Selen Beytekin, "Galataport Jazz ile rengarenk dünyamızı beraber yaratacağız. Katılımcıların uluslararası nitelikte dinleyeceği ücretsiz konserler, yaratıcı etkinlikler ve müziğin birleştiriciliği ile iç içe olacağımız festival 14-15 Haziran’da bizi bekliyor!” diye konuştu.

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        #Galataport Jazz
        #Selen Beytekin
        #Elif Çağlar
        #caz
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