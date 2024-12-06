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        Galata Kulesi'nde üzücü ölüm

        Galata Kulesi'nde üzücü bir ölüm meydana geldi. Kulenin seyir terasına çıkan 19 yaşındaki Emre K. adlı genç yere düşerek hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yönünde soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:57
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        Galata Kulesi'nde üzücü ölüm
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        Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne üzücü bir ölüm meydana geldi. Olayda kulenin tepesine çıkan 19 yaşındaki Emre K. adlı genç yere düşerek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi. Kulenin tepesine çıkan Emre K., aşağı düştü.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Öte yandan olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yönünde soruşturma başlatıldı.

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