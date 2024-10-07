Galata Kulesi'nde Filistin bayrağı yansıtıldı

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İstanbul'un simge yapılarından tarihi Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı. Kuleyi çepeçevre saran yeşil-beyaz ve kırmızı renkleri görenler cep telefonlarına sarıldı.

SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek üzere bu akşam, İstanbul Galata Kulesi’ne Filistin Bayrağı yansıttı. Galata Kulesi bu görüntüsüyle ilgi odağı oldu