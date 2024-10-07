Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Galata Kulesi'nde Filistin bayrağı yansıtıldı | Son dakika haberleri

        Galata Kulesi'nde Filistin bayrağı yansıtıldı

        İstanbul siluetinin önemli simge yapılarından olan Galata Köprüsü'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 21:49 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galata Kulesi'nde Filistin bayrağı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un simge yapılarından tarihi Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı. Kuleyi çepeçevre saran yeşil-beyaz ve kırmızı renkleri görenler cep telefonlarına sarıldı.

        SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKİLDİ

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek üzere bu akşam, İstanbul Galata Kulesi’ne Filistin Bayrağı yansıttı. Galata Kulesi bu görüntüsüyle ilgi odağı oldu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Galata Kulesi
        #filistin bayrağı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa