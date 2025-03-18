Galata Kulesi Çanakkale ruhuyla aydınlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin birlik, cesaret ve kararlılığının sembolü olduğunu vurguladı.

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Bakan Ersoy, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan ve İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtılan özel videonun, Çanakkale ruhunu yaşatmayı ve bu büyük destanı nesiller boyu aktarmayı amaçladığını belirtti.

Galata Kulesi'ni, Çanakkale ruhuyla aydınlattık! 🇹🇷



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve #ÇanakkaleZaferi’nin yıl dönümünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan özel video, İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı.



Birlik,… pic.twitter.com/ilO7dipGCK — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) March 18, 2025

ÇANAKKALE'NİN AZİZ HATIRASI GALATA KULESİ'NDE

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Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda milletin ortak hafızasında bir kahramanlık ve bağımsızlık destanı olarak yaşadığını ifade eden Ersoy, bu tür farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Video haritalama tekniğiyle gerçekleştirilen çalışma, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Mehmetçik’in aziz hatırası ve milli birlik ruhunun kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkı sağlıyor.

Bakan Ersoy, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.