Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. "Gadir Hum Bayramı nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? " sorularının yanıtları merak ediliyor.

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

28 Temmuz, Çarşamba

29 Temmuz, Perşembe

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Gadir-i Hum Bayramı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ’nın Muhammed peygamber tarafından “Velâyet” makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü “Gadir Hum Bayramı” olarak kutlanıyor.