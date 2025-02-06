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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara transfer sürecini anlattı! - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara transfer sürecini anlattı!

        Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara, İngiliz basınına kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 20:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:30
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        • 1

          Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, İngiliz ekibi ve transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Talk Norwich City Podcast'e konuşan Gabriel Sara'nın sözleri şu şekilde...

        • 2

          "MUTLUYDUM VE ÜZGÜNDÜM"

          "Haberi duyduğum zamanı hatırlıyorum. Avusturya'dan döndükten sonra Jack Stacey ile evimde Olimpiyatları izliyorduk. Ayrılırken ona baktım, benim adıma mutluydu ama biraz da üzgündü. Ben de mutluyum ama biraz üzgündüm."

        • 3

          "HERKES MUTLU VE HEYECANLIYDI"

          "Transfer süreci bittiğinde ailemi aradım. Herkes çok mutlu ve heyecanlıydı. Babam beni tanıyor ve, 'Mutlu olduğunu hissediyorum ama bunu gösterdiğini hissetmiyorum.' dedi."

        • 4

          "BU BENİM HAYALİMDİ"

          "Norwich City'de harika zaman geçirdim ve bu insanları, burayı seviyorum. Gitmek gerçekten önemliydi ve bu benim hayalimdi. Bu yüzden bunu takip etmeliydim ama bunu kabul etmek için zamana ihtiyacım vardı. Yarın burada olmayacağım ve her şey farklı olacak! Burada kurduğum hayat geçmişte kalacak! Çünkü her şey çok çabuk oldu, bir gün sonra! Herkese veda edemedim. İnsanlara veda etmek için bir hafta sonra geri gelmek zorunda kaldım. Şehir merkezinde son bir yürüyüşe çıkmak ya da köpeklerimi parkta son bir kez gezdirmek için zamanım yoktu. Her şey çok hızlıydı."

        • 5

          "UMARIM YENİDEN BİR ARAYA GELİRİZ"

          "Harika zaman geçirdik. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki insanlara, personele ve oyunculara, benim için yaptığınız her şey için minnettarım. Umarım ve dilerim gelecekte birbirimizi tekrar görebilir ve birlikte güzel vakit geçirebiliriz."

        • 6

          "SONSUZA DEK TAKİP EDECEĞİM"

          "Ben bir Norwich City taraftarıyım. Canaries TV hesabım var. Maçları oradan izliyorum ve 25 pound ödemek zorundayım. Artık bedava değil. Arkadaşlarımı izliyorum. İnanılmazlar. Sonsuza dek minnettar olacağım ve Norwich'i sonsuza dek takip edeceğim."

        • 7

          GALATASARAY PERFORMANSI

          Galatasaray'da bu sezon 28 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

        • 8
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