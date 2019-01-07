Gabon'da darbe girişimi: Hükümet darbenin engellendiğini söylüyor

07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gabon hükümet sözcüsü bu sabaha karşı genç subayların başlattığı darbe girişiminin kontrol altına alındığını söyledi.
Sözcü Guy-Bertrand Mapangou BBC'ye darbecilerden 4 kişinin tutuklandığını 5. bir subayın da arandığını kaydetti.
Afrika'nın petrol zengini ülkesi Gabon'da genç subaylar, Bongo ailesinin 50 yıllık iktidarına son verdiklerini açıklamışlardı.
Ulusal radyo istasyonunu sabaha karşı yerel saatle 04:30'da ele geçiren subaylar kısa bir bildiri ile "Ulusal Restorasyon Konseyi" kurduklarını ve "demokrasiyi inşa amacıyla" darbe yaptıklarını söylemişlerdi.
Gabon'un devlet başkanı Ali Bongo iktidarı 2009 yılında hile iddiaları ve şiddetle gölgelenen bir seçimle babasından devralmıştı.
Başkent Libreville'in sokaklarında tanklar ve zırhlı askeri araçlar görüldüğü bildiriliyor.
Devrilen devlet başkanı Ali Bongo ise iki aydır ülke dışında.
Ekim ayında felç geçirdiği söylenen Bongo o tarihden bu yana Fas'da tedavi altında.
Yılbaşında sağlığıyla ilgili söylentileri yatıştırmak için televizyona çıkan Ali Bongo iyi olduğunu söylemişti.
Bu sabahki darbe girişimi bildirisinde bu görüntülerin devlet başkanı Bongo'nun ülke yönetiminin sorumluluğunu yeniden yüklenebileceği konusundaki kuşkuları daha da kuvvetlendirdiği kaydedilmişti.
Kendisini 'Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Hareketi' diye adlandıran darbeci subaylar grubunun lideriTeğmen Kelly Ondo Obiang radyoda okuduğu bildiride gençleri 'kaderlerini kendi ellerine almaları' çağrısı da yapmıştı.
BBC muhabiri Firmain Eric Mbadinga ordunun ve bilhassa da Bongo ailesinin bölgesinden gelen subayların ağırlıkta olduğu başkanlık muhafızlarının Bongo ailesine çok sadık bilindiğini,bu nedenle darbe girişiminin büyük sürpriz olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra şiddet olayları yaşanabileceği kaygısıyla bölgedeki Amerikan vatandaşlarını koruma amacıyla Gabon'a asker konuşlandırmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!