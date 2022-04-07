G7'den Rusya'ya biyolojik ve nükleer silah uyarısı

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan ülkelerin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi tarafından NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, G7 Dışişleri Bakanları, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınarken sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladı.
Açıklamada, “G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak, Rus silahlı kuvvetlerinin Buça ve Ukrayna’nın diğer şehirlerinde sergilediği vahşeti en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Buça'da bulunan sivil cesetlerin sorumlularından "hesap sorulacağı ve yargılanacakları" taahhüt edilen açıklamada, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, G7 Dışişleri Bakanları, Rusya'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler hatırlatarak, Moskova'ya "herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah tehdidi veya kullanımına" karşı uyarıda bulundu.
Dışişleri Bakanlarının açıklamasında, “Rusya'nın böyle bir silahı herhangi bir şekilde kullanması kabul edilemez ve ciddi sonuçlara yol açacaktır.” denildi.
Rusya’nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin “saygın” bir üyesi olan Ukrayna'ya yönelik “asılsız” iddiaların kınandığına vurgu yapılan açıklamada, “Rusya'nın dezenformasyon kampanyasını güçlendiren diğer ülke ve aktörler konusunda endişeleri dile getirdik.” yorumuna yer verildi.
Bölgedeki savaşın ve eylemlerin küresel emtia ve gıda fiyatları üzerinde büyük sonuçları doğurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, Rusya’nın Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırımlarının küresel gıda fiyatlarındaki artışına neden olduğu söylemi “yalan” olarak nitelendirildi.
G7 ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta kabiliyetini engellemek için “ilave kısıtlayıcı önlemler" uygulayarak Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştığına yer verilen açıklamada, “Yaptırımları atlatmaya veya Rusya'ya başka yollarla yardım etmeye yönelik her türlü girişimi durdurmak için birlikte çalışacağız. Rus enerjisine olan bağımlılığımızı azaltma planlarını hızlandırmak için ilave adımlar atıyoruz ve bu amaçla birlikte çalışacağız.” İfadesine yer verildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'yı Rus güçlerinden 1 Nisan'da geri alan Ukrayna ordusu, binalar yıkılmış, sokaklar cesetlerle dolu bir manzarayla karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.
Rusya, sivillerin öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanlarken uydu şirketi Maxar tarafından yayımlanan 19 Mart tarihli uydu fotoğraflarında sokaklarda cesetler olduğu görülmüştü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!