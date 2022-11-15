G20 zirvesi nedir? Zirvede neler konuşulacak?

G20 ülkelerinin liderleri bugün Endonezya'nın Bali adasında bir araya gelecek. Ana hedef ekonomilerin Covid-19 sonra toparlanmaya yönelik adımları konuşmak ancak Ukrayna savaşının gerilimi tartışmalara ket vurabilir.

G-20 nedir?

20'li grup olarak bilinen G-20 ülkeler grubu küresel ekonomiye ilişkin görüşmek üzere bir araya geliyor.

Gruptaki ülkeler küresel ekonomik üretiminin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil etmenin yanı sıra dünya nüfusunun da üçte ikisini kapsıyorlar.

G-20 Avrupa üyelerini Avrupa Birliği ve 19 devlet oluşturuyor. Bu ülkeler, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD.

İspanya görüşmelere misafir olarak davet ediliyor.

Bu ülkeler arasında sanayileşmiş yedi ülke G7 grubunda temsil ediliyor.

Zirvede neler konuşuluyor?

G20 liderlerinin ekonomiyi konuşmak üzere bir araya geldiği toplantılarda bugün iklim değişikliğinden sürdürülebilir enerjiye, uluslararası borç affından çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine daha geniş kapsamda konular gündeme alınıyor.

Her yıl bir başka ülke G20 başkanlığını devralıyor ve toplantı gündemini belirliyor.

2022 başkanı olan Endonezya Bali zirvesinde küresel sağlık önlemleri ve pandemi sonrası ekonomik toplalanma konularının görüşülmesini istiyor. Bunun yanında ülke, sürdürülebilir enerjinin teşvik edilmesinden yana.

Zirve ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin lideri Şi Jinping ile Tayvan'ın statüsünü görüşmek üzere bir araya geldi.

Zirveye kimler katılıyor?

Politik gerilimler zirveyi gölgeleyebiliyor.

Ukrayna dışişleri bakanlığı, ülkesinin işgali nedeniyle Rusya'nın zirveye katılımının engellenmesini istemişti.

Endonezya hükümeti Putin'in zirveye bizzat katılmayacağını açıkladı.

Angela Merkel, Emmanuel Macron ve Donald Trump Hamburg'da 2017'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ı selamlamayacağı düşünülüyor.

Başkan Biden, Suudi Arabistan'ı Rusya'nın Ukrayna savaşını finanse etmesine yardım etmekle suçlamış ve iki ülkenin ham petrol fiyatlarını yüksek tutmak için birlikte çalıştığını söylemişti.

Neden bir 'aile fotoğrafı' çekiliyor?

Zirvede geleneksel olarak hükümet başkanları bir grup fotoğrafı için birlikte poz veriyor.

Bu, liderlerin imzaladığı anlaşmaları sunmak için bir fırsat olarak kullanılıyor ancak çoğu zaman diplomatik anlaşmazlıkların fotoğrafa nasıl yansıdığı manşetlere çıkıyor.

2018'de, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesinin ardından, liderler zirvesinde büyük ölçüde görmezden gelinen Prens Muhammed bin Salman, aile fotoğrafında grubun en ucunda yer almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile zirvede görüşmeyi reddedebilir

G20 hedeflerini başardı mı?

2008 ve 2009'daki finansal kriz döneminde düzenlenen liderler zirvelerinde, küresel mali sistemi kurtarmak için bir dizi önlem üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

Ancak müteakip zirvelerin daha az yapıcı olduğu ileri sürüldü çünkü bunlar rakip dünya güçleri arasındaki gerilimlerle gölgelendi.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin bu yılki toplantısında, Rusya ile Batılı güçler arasında Ukrayna'nın işgali konusundaki tartışmalar nedeniyle çok az anlaşma sağlandı.

Bununla birlikte, liderler zirvede yan görüşmelerde bir araya gelerek anlaşma sağlıyor.

2019'da Osaka'da düzenlenen zirvede, dönemin ABD başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, büyük bir ticaret anlaşmazlığını çözmek için müzakerelere devam etme konusunda anlaştılar.

Zirve neden protesto ediliyor?

Liderler zirveleri sıklıkla büyük protestolarla karşılanıyor.

2018 Buenos Aires zirvesinde G20'nin ekonomi politikalarını protesto eden binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş yapılmıştı.

2017'de Hamburg'da yapılan zirvede kapitalizme karşı yürüyüşler yapılmış; binlerce gösterici 2018'de Rio de Janeiro'da ve 2010'da Toronto'daki G20 zirvelerinde yürümüştü.

2009'da gazete satıcısı Ian Tomlinson, Londra'daki G20 zirvesine karşı protesto gösterileri sırasında işten eve dönerken öldürülmüştü.

G20 tam üyeleri: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği.