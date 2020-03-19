19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor olan futbolun da en büyük ligleri geçtiğimiz hafta kepenk kapattı. KPMG Football Benchmark isimli araştırma şirketi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç Günü, yayın ve ticari gelirden mahrum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar çıkıyor.
541 KARŞILAŞMANIN DURUMU BELİRSİZ
Dünyanın en büyük beş ligi ve UEFA organizasyonları belirli bir tarihe kadar maçları ertelese de liglerin tamamen iptali de gündemde… Şu ana kadar beş büyük ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Lig yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon euro, Bundesliga'da 650-750 milyon euro, Serie A'da 550-650 milyon euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle beş büyük ligin kaybı:
LİG
Maç Günü Kaybı
Yayın Geliri Kaybı
Ticari Kayıp
Toplam Kayıp (€)
Premier Lig (İngiltere)
170-180 milyon
700-800 milyon
250-300 milyon
1,150-1,250 milyon
La Liga (İspanya)
150-170 milyon
500-600 milyon
150-200 milyon
800-950 milyon
Bundesliga (Almanya)
130-140 milyon
300-400 milyon
200-250 milyon
650-750 milyon
Serie A (İtalya)
90-100 milyon
350-450 milyon
100-150 milyon
550-650 milyon
Ligue 1 (Fransa)
50-60 milyon
150-200 milyon
100-140 milyon
300-400 milyon
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