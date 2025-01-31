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        Haberler Spor Futbol Futbolun kalbi gerçekten HTSPOR'da atıyor! - Futbol Haberleri

        Futbolun kalbi gerçekten HTSPOR'da atıyor!

        Çok değil, daha 10 Eylül'de yayında hayatına başlayan HTSPOR, birçok özel röportaj, özel haber ve usta yorumcu kadrosuyla kısa sürede spor medyasında farkını hissettirirken önemli bir iş birliğine de imza attı. 16 Ocak'ta Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan protokolle Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de haftalık 6 maç HTSPOR ve HTSPOR YouTube kanalından yayınlanacaktı.

        Giriş: 31.01.2025 - 23:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 23:16
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        Futbolun kalbi gerçekten HTSPOR'da atıyor!
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        Yayın ihalelerinde Süper Lig'in ana gündem maddesi olduğu futbolumuzda 1. Lig de onun peşinde ilerlerken unutulan 2. ve 3. Lig'imiz için bu eksikliği bir 'spor' kanalı görmezden gelemezdik. Burun kıvrılan alt liglere ekranımızı açtığımızda ise gördüğümüz ilgi beklentilerimizin bu kısa sürede oldukça üstündeydi.

        18 Ocak'ta Orduspor FK - Osmaniyespor maçıyla başlayan bu macerada futbolseverlerin ilk günden hem televizyon kanalımıza hem de YouTube kanalımıza gösterdiği ilgi ne kadar doğru bir iş birliği yaptığımızın göstergesiydi. Anadolu'muzun dört bir yanına sunduğumuz bu hizmet, yüz binlere ulaşan izlenimlerin yanı sıra gelen binlerce yorumla da bu liglerin izlenmesine dair özlemin bir ispatıydı.

        HTSPOR olarak Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Kilis'e kadar bu heyecanı ekranlara getirmekten ve yeni yıldızları vitrinlere çıkarmaktan mutluyuz ve bunu gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

        Futbol severler HTSPOR'dan ayrılmasın.

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