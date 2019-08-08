Gelecek sezon uygulanacak değişen oyun kuralları hakkında bilgiler veren MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, "Kurallardaki değişiklerini size aktaracağız. Önümüzdeki sezon VAR'ın nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler de vereceğiz. Tüm kulüplere gönderilmek üzere bir eğitim paketi hazırladık. Hakemlere gösterilen eğitimlerin aynısı. Kural değişikliklerinin oyunculara aktarılması bizim değil kulüplerin sorumluluğunda. 1 Temmuz'dan itibaren değişen kuralları sizlerle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR DEĞİŞİKLİKTE EN YAKIN NOKTADAN OYUNU TERK EDECEK"

Oyuncu değişikliğinde getirilen yeni kural ile ilgili de konuşan Uilenberg, "Oyundan çıkan oyuncular kendisine en yakın yerden oyundan çıkacak. Ancak oyuncuların güvenliği her şeyden önemli. Bunla ilgili bir sıkıntı varsa oyuncu orta çizgiden oyunu terk edebilir. Hakemin en yakın noktadan çımasını istediği oyuncu, buna itiraz edip yerine getirmezse sarı kart ile cezalandırılacak. Artık yedek kulübesindeki takım görevlileri de kart ile cezalandırılabiliyorlar. Oyun kuralları kitabında hepsi açık şekilde belirtiliyor. Takım listesine ismi yazılmış herhangi bir kişi olabilir. Oyunculardaki gibi geçerli. Hoca ısrarla rakibinin sarı kart almasını isterse oda oyuncularda olduğu gibi sarı kartla cezalandırılabilecek. Kulübedeki ihlali kimin yaptığı belirlenemezse, bundan en yetkili kişi teknik direktör sorumlu olacak. Bunun sonucunda oradaki en yetkili kişi yani teknik adam sarı ya da kırmızı kart görecek" ifadelerini kullandı.

"HAKEME ÇARPAN TOPLARDA HAKEM ATIŞI YAPILACAK"

Hakeme çarpan topla birlikte olan gollerin iptal edileceğini söyleyen Uilenberg, "Hakem atışı, eğer hakem oyuncu ceza sahasında durdurduysa hangi takımı olduğu önemli değil, top kaleciye bırakılacak. Eğer ceza sahası dışındaysa, top hangi takımın kontrolündeyse o takıma bırakılacak. En son oyuncunun temas ettiği noktadan yapılacak bu atış. Bütün diğer oyuncular hakem atışının yapıldığı noktadan 4 metre uzak olmak zorundalar. Şu ana kadar top hakeme dokunduğu zaman oyun devam ediyordu. Şu ana kadar hakeme dokunduğundan oyun devam ediyordu. Top hakeme çarparak gol olursa gol kararı verilmiyor. Hakem atışıyla oyunu başlatmak gerekiyor. Aynı durumda topun hakem çarpıp umut vaadeden bir atağa dönüşürse yine öyle oluyor. Hakem atışıyla başlıyor. En son topla kim oynadıysa top o takıma bırakılıyor. Top A takımından B takımına geçerse yine hakem atışı yapılması gerekiyor. Topun hakem çarptığı yerde hakem atışı yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ELLE OYNANAN POZİSYONLARDA GOLLER İPTAL EDİLECEK"

Bilerek ya da bilmeyerek elle oynamayla atılacak gollerin iptal edileceğine dikkat çeken Uilenberg, "Elle oynama kurallarında da değişiklikler oldu. Oyun kurallarında artık bu çok net. Burada en önemlisi hücum oyuncusunun elle oynaması. Elle, kolla atılan goller artık kabul edilmiyor. Futbol dünyasında bu kabul görmüyor. Bu değişikliğin ana nedeni bu. Kazara ya bilerek diye artık bir ayrım yok. Hücum oyuncusunun eline, koluna çarparak, bilerek ya da kazara gol olması bir şey değiştirmiyor. Bu sadece elle, kolla gol atma değil. Fırsat yaratmayı da içeriyor. Elle oynamanın bilerek olması sadece sarı kart gerektiriyor. Elle onama bilerek değilse serbest vuruş veriyoruz ancak sarı kart yok" dedi.

"RAKİP OYUNCU SERBEST VURUŞTA EN AZ 1 METRE UZAKTA DURMAK ZORUNDA"

Serbest vuruşu kullanan takımlardaki oyuncuların rakip oyuncunun yer aldığı baraja dahil olamayacağına ifade eden Uilenberg, "Artık baraja rakip oyuncuların 1 metreden fazla yanaşmasına izin verilmiyor. En az 1 metre uzakta bulunmak zorundalar. Bu kurala uymazlarsa kendileri aleyhine en direkt vuruşla oyun başlayacak. Hücum oyuncularının kalecinin önüne geçmek için daha uzun bir baraj kurmak istiyorlar. 1 hazirandan beri bu kuralın işe yaradığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"PENALTILARDA KALECİLERİN BİR AYAĞI ÇİZGİYE BASMAK ZORUNDA"

Penaltı atışlarında kalecilerin önde olmasıyla ilgili kuraldaki değişikliği de aktaran Uilenberg, "Penaltı atışlarında kalecinin bir ayağı mutlaka çizgiye basmak zorunda. Kalecilerin file ve direklerle oynamasına izin verilmeyecek" şeklinde konuştu.

"TOPUN OYUNA GİRMESİ İÇİN CEZA SAHASI DIŞINA ÇIKMASI GEREKMİYOR"

Kale vuruşlarında artık oyuncuların ceza sahası içinde topla buluşabileceğini söyleyen Jaap Uilenberg, "Topun oyuna girmesi için ceza sahası dışına çıkması gerekmiyor. Hücum oyuncularının top oyuna girene kadar ceza sahası dışında olması gerekiyor. Kalecilerin topu oyuna sokmaları için bu kuralla ilgili taktikler geliştiriliyor olmaları önemli. Türkiye'de en ufak bir kararda bile oyuncular hakemin etrafını sararak taciz ediyorlar. Türkiye'de futbol daha çok duygularla oynanıyor. Böyle durumlarda etrafını saran futbolculardan en az birisi sarı kart görecek " diye konuştu.

FIFA HAKEMİ DANNY MAKKELİE: VAR'IN AMACI SKANDALLARI ENGELLEMEK

Son dünya kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde hakemlik yapan Danny Makkelie, Video Yardımcı Hakem Sistemiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Gelecek sezonda UEFA ile aynı çizgide bir VAR sistemi belirleyeceklerini ifade eden Makkelie "Şampiyonlar Ligi'nde nasıl uygulanıyorsa öyle uygulayacağız. Hakemlerimiz, yardımcı hakemlerimiz kendilerine verilen talimatlara ve oyun kuralı değişiklerine göre ilerliyor. Video hakemin amacı manşetleri durdurmak. Büyük tartışmaları, skandalları engellemek. Video hakemin görevi maçı yönetmek değil. Odak noktamız sadece açık ve bariz hatalarda müdahale etmek. Gollerde, penaltılarda ve direkt kırmızı kartlarda VAR müdahale edebiliyor. Temel felsefemiz minimum müdahale ve maksimum fayda. Yani maça çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Video hakem, en iyi kararı bulmak için orada değil. Açık ve net hataları bulmak için orada. Video hakem olarak sahada hakemin kararını destekleyecek argümanların varsa hakemi desteklemeleri gerekiyor. Hangi karar daha iyi değil; hangi karar açık ve net olarak yanlış karar. Açık ve bariz. Açık demek hakemler için açık demek. Bariz demek sizler için bariz demek. Sadece hakemler için, oyuncular, taraftarlar, medya yani herkes için bariz olmalı. Herkes bu kararın hatalı olduğunu düşünüyorsa, bu açık ve bariz bir hata demektir. Eğer bölünüyorsak, farklı düşünüyorsak, sahadaki kararın desteklenmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ KARAR HANGİSİ DEĞİL, KARAR DOĞRU MUYDU, EN TEMEL CÜMLE BU"

VAR'da görev alan hakemin belli pozisyonlarda orta hakemi monitör başına çağırabileceğine dikkat çeken Makkelie, "Hakem bir faulü kaçırdı, ihlali görmedi. Video hakem, net bir kırmızı kart ya da penaltıysa hakemi monitöre çağıracak. Ancak pozisyon sarı kartı gerektiriyorsa, monitöre göndermesine gerek yok. Hakemler açık ve bari hatalarda gidip pozisyonu izleyecekler. Yüzde 100, barizse, müdahale edeceğiz. VAR, burada açık kanıt arayacak. Bunu bulamıyorsa, hakemin kararını destekleyecek. Kişisel görüşlerin çok önemi yok. Bu konuda standardı görmek istiyoruz. Bir pozisyon için tartışılabilir demek, gri alana girer. Eğer karar hakkında bir şüphe varsa, Video hakem olaya müdahale etmeyecek. Video hakemin futbolu değiştirme gibi bir amacı yok. Pozisyonda hakemin yorumu önemliyse, VAR buna müdahale etmez. Ancak siyah ya da beyaz kadar net durumlarda müdahale ediyor. UEFA ve Türkiye'de, VAR açık olmayan pozisyonlara da müdahale etmeye başladı. Video hakemin müdahale etmesi çok daha tartışma çıkartıyor. Bir pozisyon tartışmalıysa, VAR'ın kararı da tartışabilir. Böylece 2 adet tartışma konusu olur. Sonuç olarak en iyi karar hangisi değil, karar doğru muydu ? En temel cümle bu" şeklinde konuştu

"TÜRKİYE'DE GEÇEN SEZON KÖTÜ DEĞİLDİ. ANCAK ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ"

Geçen sezon Türkiye'deki pozisyonlarla çalıştıklarını ifade eden Makkelie, "Çok güzel müdahale örnekleri gördüm. Ancak birkaç gereksiz müdahaleye de rastladım. Geçen sezon kötü değildi. Ancak çok daha iyisini yapabiliriz. Hakemler her şey göremeyebilir. Onun için dışardan yardıma ihtiyaçları var. Bu sistem futbolu daha adil bir hale getirdi. Bir hakemin kariyerinin sonlandırabilecek hataların önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.