Bedelli askerlik kapsamında birliğine teslim olan ve geçtiğimiz gün terhis olan başarılı futbolcu Tolgay Arslan, önceki gün ailesi ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Eşi ve çocukları alışveriş merkezinde mağazaları dolaşırken, Tolgay Arslan ise oğlu ile birlikte vakit geçirdi.

Askerlik sonrasında ailesi ile hasret gideren ve onlarla bol bol vakit geçiren başarılı futbolcu, alışveriş sonrası eşi ve çocukları ile beraber baş baş yemek yemeyi de ihmal etmedi.