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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Medipol Başakşehir'in tarihi zaferinde büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci, Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Bodrum'da tatil yapıyor. İkiliye tatilde kız arkadaşları eşlik etti.

Gün boyu iskelede denizin tadını çıkaran futbolcular, su oyunlarını da denemeyi ihmal etmedi.