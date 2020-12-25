Futbolcu Deniz Naki'nin Almanya'da tutuklu olduğu ortaya çıktı

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Bir dönem Türkiye'de Amedspor forması giyen ve 2018 yılında TFF tarafından, ayrımcılık ve ideolojik propaganda iddiasıyla ömür boyu futboldan men edilen Deniz Naki'nin geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana Almanya'da tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Die Welt gazetesinin aktardığı habere göre, Almanya'nın genç yaş gruplarında milli formayı da giyen Deniz Naki geçtiğimiz Temmuz ayında organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklandı.

DW Türkçe'ye konuyla ilgili bilgi veren Aachen Savcılığı, soruşturmada Deniz Naki ile birlikte bir kişinin daha tutuklu olduğunu, söz konusu iki kişi hakkında, kazanç sağlamak amaçlı organize suç örgütü kurmak, şantaj ve uyuşturucu ticareti yapmak iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Die Welt'in haberinde Deniz Naki'nin 12 kişiden oluşan bir çetenin liderliğini yaptığı, söz konusu gruba haraç, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamaların yöneltildiği ifade edildi. Gazete ayrıca 31 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan Deniz Naki'nin, PKK sempatizanı olduğu iddiasına haberinde yer verdi.

Almanya doğumlu olan Deniz Naki, Türkiye'de Amedspor forması giydiği dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmış, ceza mahkeme tarafından ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu da Naki'ye ömür boyu hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etmiş, Naki bunun üzerine Almanya'ya dönmüştü.