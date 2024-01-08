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        Haberler Spor Futbol Futbol dünyasının "İmparator" lakaplı efsanesi Beckenbauer hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Futbol dünyasının "İmparator" lakaplı efsanesi Beckenbauer hayatını kaybetti

        Futbol dünyası, 78 yaşında hayata veda eden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer'in yasını tutuyor. "Der Kaiser" (İmparator) lakaplı Beckenbauer, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı. İşte Beckenbauer'in hayatı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:36 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:36
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        Efsane hayata gözlerini yumdu!
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        Futbol dünyası, 78 yaşında hayata veda eden Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer'in yasını tutuyor.

        "Der Kaiser" (İmparator) lakaplı Beckenbauer, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

        Tarihin en iyi futbolcularından Beckenbauer, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı başarılarla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.

        FUTBOLA 9 YAŞINDA BAŞLADI

        Münih'te 11 Eylül 1945'te dünyaya gelen Beckenbauer, futbola 9 yaşında SC Munchen 06'nın altyapısında başladı.

        Sahadaki liderlik özelliği ve çok yönlülüğüyle dikkati çeken Beckenbauer, 1954 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alman efsanelerinden Fritz Walter'i kendisine örnek aldı.

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        Beckenbauer'in forvet olarak başlayan futbolculuk hikayesi, daha sonra orta saha ve yeşil sahalarda efsaneleştiği libero rolüyle devam etti.

        1860 MUNIH TARAFTARIYDI BAYERN MUNIH EFSANESİ OLDU

        İlerleyen yıllarda "Onlar için oynamak her zaman hayalimdi." cümlesini kurarak 1860 Münih taraftarı olduğunu doğrulayan Beckenbauer, buna karşın kariyerini Bayern Münih efsanesi olarak tamamladı.

        Bayern Münih'in altyapısına 1959'da dahil olan Alman futbol efsanesi, 1964'te A takımda ilk maçına çıktı.

        İlk sezonunda takımıyla Bundesliga'ya yükselen Beckenbauer, sonraki yıllarda Almanya futboluna damga vurdu.

        FUTBOLA MODERN LİBERO KAVRAMINI GETİRDİ

        Futbola modern libero kavramını getiren Beckenbauer, kısa sürede Bayern Münih'te kaptanlığa yükseldi.

        Libero olarak oyunu geriden organize eden Beckenbauer, hücumlarda da takımının önemli bir parçası olarak futbol dünyasına modern libero kavramını kazandırdı.

        Beckenbauer, futbolun içinde yer aldığı dönem boyunca "Alman futbolunun arkasındaki beyin" olarak nitelendirildi.

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        BAYERN MÜNİH İLE BİRÇOK KUPA KAZANDI

        Beckenbauer, Bayern Münih'te 1964-1977 yıllarında 4'er Bundesliga ve Almanya Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi, birer Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve Kıtalararası Kupa zaferleri elde etti.

        Bayern Münih'te neredeyse tüm başarılara imza atan Beckenbauer, daha sonra ABD'de New York Cosmos ve Almanya'da Hamburg formaları da giydi.

        Franz Beckenbauer, New York Cosmos'ta 3, Hamburg'da bir lig şampiyonluğu yaşadı.

        MİLLİ TAKIM KARİYERİ

        Beckenbauer, milli takımdaki ilk maçına 1965'te 20 yaşındayken çıktı.

        Kariyeri boyunca üç Dünya Kupası'nda boy gösteren Beckenbauer, Batı Almanya Milli Takımı ile 1966'da final oynadı, 1970'te üçüncülük yaşadı, 1974'te ise mutlu sona ulaştı.

        Alman futbol efsanesi, Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takım formasıyla 1972'de zafere ulaştı, 1976'da final oynadı.

        Franz Beckenbauer, Almanya Milli Takımı'nda 103 maça çıkıp 14 gol kaydetti.

        TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÖNEMİ

        Beckenbauer, futbolculuk döneminde efsane olduğu Bayern Münih'te daha sonra teknik direktörlük ve başkanlık da yaptı.

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        Bir dönem Fransa ekibi Olimpik Marsilya'da da görev alan Beckenbauer, Bayern Münih teknik direktörlüğünde birer kez Bundesliga ve UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

        Yeşil sahalardaki başarılarına teknik direktör olarak da devam eden Beckenbauer, 1984-1990 yıllarında Batı Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdı. Bu dönemde milli takıma Dünya Kupası'nda iki kez final oynatan Beckenbauer, bunların birinde mutlu sona ulaştı.

        Beckenbauer, futbolculuk kariyerinde kazandığı Dünya Kupası'nı, 1990'da milli takım teknik direktörü olarak da kaldırdı.

        Franz Beckenbauer; Mario Zagallo ve Didier Deschamps ile futbolcu ve teknik direktör olarak Dünya Kupası kazanan üç isim arasında yer aldı.

        KİŞİSEL BAŞARILARI

        Beckenbauer, futbolculuk döneminde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Altın Top ödülü kazanan az sayıdaki futbolculardan biri oldu.

        Almanya'da 4 kez yılın futbolcusu seçilen ve Bundesliga'da 12 defa yılın takımına giren Beckenbauer, 1972 ve 1976'da olmak üzere iki kez Altın Top ödülünü kazandı.

        Dünya Kupası'nda 3 kez turnuvanın en iyi 11'ine giren ve 1966'da en iyi genç oyuncu seçilen Beckenbauer, Dünya Kupası Rüya Takımı'nda da yer aldı. Alman futbol adamı, iki defa da Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 11'ine seçildi.

        FIFA ve UEFA'nın başkanlık ödülüne layık gördüğü Beckenbauer, FIFA ve Alman hükümeti tarafından liyakat nişanıyla ödüllendirildi.

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