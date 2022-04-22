"SEN HUZUR İÇİNDE OL"

Ati ile benim çocuklarımız, maalesef 4 kez doğamadı. Kısmet değilmiş… Ati'nin daha önceki eşinden olan çocukları canlarım Yaprak ile Sarp bana 5 yıl boyunca 'Anne' dedi. Yani anneliği onlarla tattım… Ati ile Hepgül'ün Lara ve Lidya adlı ikizleri oldu. İkizler birkaç gün sonra 26 yaşında olacak. Hayat devam ediyor…. Ati'ciğim biz iyiyiz. Sen huzur içinde ol. Yaptığın harika müziklerle sonsuza kadar yaşayacaksın.