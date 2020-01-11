Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Kariyerini Gaziantep FK'da sürdüren Furkan Soyalp, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'da Habertürk'e özel açıklamalar yaptı. Kariyerinin bu noktasını Bursaspor'a borçlu olduğunu dile getiren Furkan, Milli Takım'la ilgili konuşurken Sivasspor'un oynadığı oyunu beğendiğini de söyledi. Furkan'ın açıklamaları şöyle:

"Şu an bu konumdaysam en büyük sebebi Bursaspor’dur. 14 yaşımda beni alıp Vakıfköy’ün altyapısında yetiştirip daha sonra A takıma çıkarıp Süper Lig oyuncusu yaparak, bana hayatımda en büyük desteği veren takımdır."

"ŞENOL HOCANIN ADALET SİSTEMİNE GÜVENİYORUM"

"Şenol hocanın adalet sistemine güveniyorum. Onun Türk genç oyunculara olan bakış açısını biliyorum. Şu an Milli takımın o mevkisinde hangi oyuncu oynuyorsa, arkasındaki daha çok çalışarak arkadaşını zorlayacaktır. Şu an İdeal kadronun hak ederek orada bulunduğunu düşünüyorum."

SİVASSPOR'UN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ: "NEDEN OLMASIN?"

"Neden olmasın? 2010’da Bursaspor şampiyona oldu. Sivassspor’da rakibimiz ama oynadıkları oyunu beğeniyorum. Sahada 7 civarı Türk oynuyor. Rıza hoca onlara özgüven vermiş ve bir arada tutuyor. Saha içerisinde iletişimleri çok iyi… Yani neden olmasın? Ligin devre arasına kadar bu kadar puan toplayan Sivasspor, aynı istikrarla giderse ve son bölümdeki kaos havasının iyi yönetebilirlerse neden olmasın?"

"FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Fenerbahçe maçını iç sahada oynayacağız. Devreye moralli başlamak istiyoruz. Takımın da formu yerinde… Umarım bizim için iyi gider ve iç sahada galibiyetle yani puan alarak girmek istiyoruz."