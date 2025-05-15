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        Haberler Gündem Furkan Karabay tutuklandı

        Furkan Karabay tutuklandı

        "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan Furkan Karabay tutuklandı.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 15.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:28
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        Furkan Karabay'ın gözaltına alınma gerekçesi olarak YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gösterildi.

        Karabay’a yönelik iki suçlama bulunduğu belirtildi. Bu suçlamalar “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” ve “cumhurbaşkanına hakaret” olarak açıklandı.

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