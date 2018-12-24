Dilan Çiçek ile yolları ayrılan Furkan Andıç, İstanbul gecelerinde kız arkadaşıyla görüntülenmişti.

İkili öpüşürken görüntülenmiş, Andıç, gazetecilere "arkadaşız" demişti.



Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Görüntüler konuşulurken Andıç'ın yanındaki kişinin kimliği belli oldu.



Furkan Andıç'ın yeni sevgilisinin Dilan Çiçek'in de yakın arkadaşı olan Özge Özacar olduğu ortaya çıktı. Özge Özacar ve Çiçek Deniz, "Tatlı küçük yalancılar" dizisinde beraber rol almışlardı.

Özge Özacar, Hababam Sınıfı Yeniden adlı sinema filminde rol alacak.