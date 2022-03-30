Ayrıca Aşk Ekmek Hayaller dizisinde Altan'ın büyüdüğündeki halini oynamıştır. 2014 Haziran'da yayınlanmaya başlayan Kaçak Gelinler dizisinin baş rollerinden biri olan Selim İnan rolünü canlandırmıştır, bu rolle daha iyi tanınarak ün sahibi olmuştur. Ağustos 2015'te Andıç'ın atv dizisi Kırgın Çiçekler'in kadrosuna dahil olduğu açıklanmıştır ve dizide düzenli kadroya girmiştir.