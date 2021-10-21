NBA'de yeni sezona 11 maçla devam edildi. 76ers'ın Pelicans' 20 sayı farkla yendiği mücadelede Furkan Korkmaz salonun en skorer oyuncularından biri oldu.
20 dakika süre alan milli basketbolcu, üç sayılık atışlarda 4'te 4 isabet sağlarken, karşılaşmayı 22 sayı, 5 asistle tamamladı.
Joel Embiid'in 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı 76ers'ta, Tobias Harris 20 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, Tyrese Maxey de 20 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.
Ev sahibi ekipte 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan Brandon Ingram, maçın en skorer ismi oldu.
CEDİ'NİN 15 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Memphis Grizzlies'e 132-121 mağlup oldu.
Grizzlies'ta 37 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynayan Ja Morant, galibiyete önemli katkı sağladı. Desmond Bane, 22 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, De'Anthony Melton, 20 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı.
Karşılaşmada 17 dakika süre alan Cedi Osman'ın 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asistlik performans sergilediği konuk ekipte, Jarrett Allen 25 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, Evan Mobley ve Collin Sexton 17'şer sayı üretti.
ALPEREN İLK MAÇTA GÖZ DOLDURDU
Houston Rockets formasıyla NBA kariyerinin ilk resmi maçına çıkan Alperen Şengün, 124-106 kaybettikleri Minnesota Timberwolves mücadelesinde 19 dakika süre aldı.
Serbest atışlarda 5'te 5 isabet bulan Alperen, 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 3 top çalma istatistikleriyle oynadı.
Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Eric Gordon 15, Kevin Porter Jr. ve Daniel Thies 11'er sayıyla maçı tamamladı.
Sezona galibiyetle başlayan Timberwolves'ta ise Karl-Anthony Towns, 30 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards 29 sayı, 6 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets - Indiana Pacers: 123-122
Detroit Pistons - Chicago Bulls: 88-94
New York Knicks - Boston Celtics: 138-134
Toronto Raptors - Washington Wizards: 83-98
Minnesota Timberwolves - Houston Rockets: 124-106
Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers: 132-121
New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers: 97-117
San Antonio Spurs - Orlando Magic: 123-97
Utah Jazz - Oklahoma City Thunder: 107-86
Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 121-124
Phoenix Suns - Denver Nuggets: 98-110
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