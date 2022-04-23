"AİLENİN YENİ ÜYESİ YÜKLENİYOR"

Anne olacağını duyuran Zenginer, daha önce bebeğinin ultrason fotoğraflarını şu sözlerle paylaşmıştı:

"Ailenin yeni üyesi yükleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel."