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Yakın bir zamanda fulya çiçeği ile evinizi renklendirmek istiyorsanız bakımı ve yetiştirirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında detaylı bilgi edinmelisiniz. Pek çok kişi “Fulya çiçeği nasıl bakılır?” sorusunun cevabı için araştırma yapmaktadır. Fulya çiçeği bakımı nasıl yapılır? Fulya çiçeğine ne kadar su verilir? Fulya çiçeği nasıl yetiştirilir? Fulya çiçeği hakkında merak edilen pek çok sorunun cevabını sizler için araştırdık.

Fulya Çiçeği Nasıl Bakılır?

Avrupa bölgesinde yetiştiği bilinen fulya çiçeğinin Afrika ve Kuzey Amerika’da da bulunduğuna dair bilgiler vardır. Ayrıca ülkemizde en çok yetiştirilen bitki türlerinden biridir. Sapları 20 cm’den 80 cm’ye kadar uzayabilir. Görünümü ile bulunduğu her ortamı güzelleştirse de soğanı zehirlidir. Dinlenmeye ihtiyaç duyduğu için her mevsim çiçek açmaz. Belli dönemlerde dinlenmelidir. Bakımı ise oldukça kolaydır. Sadece belli noktalara dikkat ederek uzun vadede sağlıklı gelişen bir fulya çiçeğine sahip olabilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Aşağıdaki adımlara göz atarak fulya çiçeğinin nasıl bakılması gerektiği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Fulya çiçeği, lodos rüzgarını sever. Gelişimini en doğru şekilde tamamlaması için lodos rüzgarına ihtiyaç duyar. Hem bahçede hem de iç mekânda saksıya dikilerek yetiştirilebilir. Ancak her iki koşulda da doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat edilmelidir. Yeterince aydınlık ve güneş ışınlarını dolaylı yoldan alabileceği bir alanda büyümelidir.

Fulya çiçeğini ekmek için ağustos ve kasım ayları arası beklenmelidir. Bu dönemde ekilen fulya, mart ayında ilk çiçeğini verecektir.

Sulama, fulya çiçeği için önemli bir noktadır. Fazla suyu sevmez. Saksıda yetiştirenler haftada 2 veya 3 kez sulama işlemini yapmalıdır. Fulya çiçeği sulama esnasında toprağındaki nem duruyorsa sulamayı erteleyebilirsiniz. Bu nedenle sık sık toprak kontrolü yapılması gerekir.

esnasında toprağındaki nem duruyorsa sulamayı erteleyebilirsiniz. Bu nedenle sık sık toprak kontrolü yapılması gerekir. Su geçirgenliği az olan toprak türleri fulya çiçeğinin gelişimini olumsuz etkiler. Çiçekçinizden nemi süzebilen toprak temin ederek fulya çiçeğiniz için iyi bir seçim yapabilirsiniz. Çiçeğinizi fazla sulamanın neden olduğu çürümelere karşı korumak için drenajlı saksı tercih edin. Suyu kolayca geçiren toprak, fazla suyu saksı tabağına bırakacaktır. Böylece çiçeğinizin kökleri fazla sudan kolayca korunacak, gelişimine sağlıklı bir şekilde devam edecektir.

Fulya Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Pek çok kişi “Fulya çiçeği nasıl bakılır?” sorusu kadar faydalarını da merak etmektedir. Fulya çiçeğinin insan üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Eğer hem evinizde yetiştirmek hem de sağlık için kullanmak istiyorsanız fulya çiçeğinin bilinen faydalarından bazılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Fulya çiçeği, mis gibi kokusu ile ortamın havasını değiştirdiği gibi geniz tıkanıklığını da açmaya yardımcı olur. Yakından kokladığınızda, tıkanıklığınızın kısa sürede geçeceğini göreceksiniz. Bu gibi durumlarda fulya çiçeğini gerektiği zaman koklayın.

Yine kokusu sayesinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir ve sakinlik verir.

Fulya çiçeği kaynatılıp suyu içilir ya da haşlanmış yaprakları yenirse kusma refleksi oluşturur. Bu teknik ile mide dibindeki rutubeti kolayca çeker.

Rutubet ve safradan dolayı oluşan baş ağrılarına oldukça iyi geldiği bilinir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram