Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fulden Uras, sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum - Magazin haberleri

        Fulden Uras: Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum

        Uzun süredir sağlık problemleriyle boğuşan ve hastanede tedavi gören Fulden Uras, son durumu hakkında bilgi verdi; "Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 08:18 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Daha önce meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Fulden Uras, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

        • 2

          "HER ŞEY YOLUNA GİRMEYE BAŞLADI"

          Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunları yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Fulden Uras; "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "ÇOK ZOR BİR DÖNEM ATLATTIM"

          Ancak bir süre daha kontrol altında olması gerektiğini ifade eden Fulden Uras, sözlerini şöyle sürdürdü: Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım.

        • 4

          Ardından bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkürlerini ileten Fulden Uras; "Bu süreçte desteğini esirgemeyen doktorlarımdan, dostlarımdan ve beni hiç tanımadan dua eden, sağlığımı merak edip soran tüm sevenlerimden Allah, razı olsun" dedi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        İsrail Konsolosluğu yakınında havaya ateş açıldı: 1 gözaltı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        'Etki ajanlığı' maddesi tekliften çıktı
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan nükleer iddialarına yanıt
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Habertürk Anasayfa