Ameliyat oldu! İşte son durumu...

Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Daha önce bağırsak ile meme kanserine yakalanan ve birçok kez ameliyat olan Uras, bir operasyon daha geçirdi.
Apar topar İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan Uras, üzücü haberi Instagram'dan duyurdu.
DUA İSTEDİ
Hastalığının nüksettiğini dile getiren Fulden Uras, yayınladığı gönderide, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat... Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok." ifadelerini kullandı.
AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA
Bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan Uras, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Fulden Uras, "Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun." şeklinde konuştu.
Takipçilerinden ünlü sanatçıya çok sayıda, "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.
"BİRAZ ZOR GEÇEBİLİR" DEMİŞTİ
Öte yandan daha önce de sağlık sorunları yaşayan Fulden Uras, 2020'de de ameliyat olmuştu. Urası, operasyon öncesi şu ifadeleri kullanmıştı:
Herkese merhaba, ben yarım saat sonra ameliyata gireceğim. Yine eski problem maalesef nüksetti ama bu sefer çok acılı geldi. Normalde yarın ameliyat olmayı bekliyordum. Sokağa çıkma yasağı bitsin diye... Biz gerekli izinlerimizi aldık. Hocamız da hastaneyi ayarladı. Şu an tüm testlerim yapıldı.
"Ameliyata gireceğim, Allah'ın izni ile sağlıkla çıkacağım." diyen Uras, "Çok mesaj atmışsınız. Hiçbirine dönemiyorum. Gerçekten çok çok ağrım var. Görüşmek üzere inşallah ameliyattan sonra. Bugün biraz zor geçebilir. Kardeşlerim bilgi verecektir size. Beni düşündüğünüz için, dualarınızda olduğum için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." açıklamasını yapmıştı.
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