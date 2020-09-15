Eski oyuncu ve şarkıcı Fulden Uras, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Bir mağazadan alışveriş yapan Uras, vale noktasında aracını beklediği sırada muhabirler tarafından görüntülendi.

Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan Uras, "Uzun süre sonra alışverişe geldim ama merak etmeyin bütün tedbirlere uyuyorum" dedi. Muhabirlere teşekkür eden Fulden Uras, ardından aracına binerek, alışveriş merkezinden ayrıldı.

DUA İSTEDİ: ÇOK AĞRIM VAR!