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Korkulukları aştı! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçtiğimiz salı günü meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 4 aracın karıştığı kazada korkulukları aşıp balkona düşen bir otomobil alev aldı. Olayda 3 kişi yaralandı

Giriş: 29.12.2022 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
FSM'deki zincirleme kazanın görüntüleri yayınlandı! Korkulukları aştı ve... - En son haberler
DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre kaza, salı günü saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, lastiği patlayan otomobilin sürücüsü köprü üzerinde durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobillerden biri duran otomobile, diğeri de başka bir otomobile çarptı. Otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken, diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düştü.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Balkona düşen otomobilde ise yangın çıktı. Alev alan otomobili çevredekiler ve polis ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 2 sağlık görevlisi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri köprüde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.

Kazada yaralanan M. A. , O. K. ve G. Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bir süre durdu. Emniyetin sağlanmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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