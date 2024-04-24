FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
FSM Köprüsü'nde Ankara istikametinde seyreden kamyonla, otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kaza sırasında araçlarda bulunan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.