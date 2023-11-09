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        Haberler Gündem İstanbul FSM Köprüsü, 'Karabağ Zaferi' için Azerbaycan renklerine büründü

        FSM Köprüsü, 'Karabağ Zaferi' için Azerbaycan renklerine büründü

        İstanbul Boğazı'nın simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 00:30 Güncelleme: 09.11.2023 - 00:31
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        FSM Köprüsü, 'Karabağ Zaferi' için Azerbaycan renklerine büründü
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        Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

        Önemli günlerde ışık gösterilerine sahne olan FSM Köprüsü, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümüne özel olarak aydınlatıldı. AA'nın haberine göre; FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü. Özel aydınlatma, sabah saatlerine kadar sürecek.

        2. KARABAĞ SAVAŞI

        27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Ermenistan'ı mağlup ederek işgal altındaki topraklarını kurtarmıştı.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği 10 Kasım'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği tarihle aynı olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarıldığı 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etmişti.

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