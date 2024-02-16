FSM Köprüsü çocukluk çağı kanserleri için ışıklandırıldı
İstanbul Boğazı'nın simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sabah saatlerine kadar sarı renkte aydınlatıldı
Giriş: 16.02.2024 - 06:30 Güncelleme: 16.02.2024 - 06:30
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.
AA'nın haberine göre; önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için sarıya büründü.
Köprüdeki aydınlatma, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.