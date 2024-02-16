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        Haberler Gündem İstanbul FSM Köprüsü çocukluk çağı kanserleri için ışıklandırıldı

        FSM Köprüsü çocukluk çağı kanserleri için ışıklandırıldı

        İstanbul Boğazı'nın simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sabah saatlerine kadar sarı renkte aydınlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 06:30 Güncelleme: 16.02.2024 - 06:30
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        FSM Köprüsü çocukluk çağı kanserleri için ışıklandırıldı
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        Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü dolayısıyla sarı renkte aydınlatıldı.

        AA'nın haberine göre; önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılardan FSM Köprüsü, çocukluk çağı kanserlerine dikkati çekmek için sarıya büründü.

        Köprüdeki aydınlatma, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
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