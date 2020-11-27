Frontex'in Direktörü Leggeri'nin, Yunanlılar'ın mültecileri Türk sularına geri ittiğini gizlediği iddiası

Der Spiegel'de yer alan, "Ege'de yasa dışı geri itmeler. Frontex'in patronu Leggeri kamuoyunu nasıl kandırdı?" başlıklı haberde, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in iç yazışmalarına göre Fabrice Leggeri'nin, Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesinden haberdar olduğu ama bunu sümen altı ettiği öne sürüldü.
Haberde Frontex'in iç yazışmalarından bir belgeye ulaşıldığı, buna göre Yunanistan'ın mültecileri yasa dışı şekilde Türkiye tarafına geri ittiği kaydedildi.
Frontex Direktörü Fabrice Leggeri’nin bu belgenin baskısı altında olduğu vurgulanan haberde, daha önce bu geri itmelerin kendisine sorulduğunda haberi olmadığını, medyadan durumu öğrendiğini söylediği hatırlatıldı.
Leggeri'nin yasa dışı itmelerin farkında olduğu savunulan haberde, ele geçirilen 11095 numaralı belgede Frontex yetkililerinin 18-19 Nisan gecesi 30 civarında mültecinin Yunan sınır muhafızlarınca yasa dışı şekilde Yunanistan'dan Türk sularına sürüklendiğini bizzat kaydettiklerinin ortaya çıktığı ifade edildi.
Haberde Yunan yetkililerin defalarca Frontex yetkililerinden olay yerinden çıkmalarını istemesine rağmen yetkililerin bunu yapmadıkları ve geri itmeyi ayrıntılı olarak belgeleyebildilklerine de vurgu yapıldı.
Belgedeki kayıtlara göre mültecilerin önce teknelerinden Yunan sahil güvenliğine ait bir gemiye, ardından saat 02.37'de motorsuz bir lastik botla Türk sularına çekildikleri, Türk sahil güvenliğinin de yardıma gelerek mültecileri kurtardıklarına dikkat çekildi.
Frontex yetkililerinin söz konusu olayın birkaç fotoğrafını Varşova'daki merkeze gönderdiklerine işaret edilen haberde, "Olayların gidişatının tarifi, Spiegel'in daha önce haberinde yer verdiği Ege'deki diğer geri itme vakaları ile örtüşüyor. Frontex belgesi, Leggeri'nin suçtan en geç 8 Mayıs'a kadar haberdar edildiğini gösteriyor. Frontex, davayı temel hakların ihlali olarak sınıflandırmadığını kabul ediyor. Frontex yönetmeliğinin aksine Leggeri uzun süre ilgililere konu hakkında bilgi vermekten kaçındı" değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde ayrıca, "Leggeri'nin kendi teşkilatının gözlemlediği suçu örtbas etmek istediğini veya en azından büyük bir sorun çıkarmak istemediğini gösterdiği" ifadesine yer verildi. Leggeri'nin, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine nisan ayındaki olaydan bahsetmediğine de değinildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!