13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya çapında fenomen olan Friends dizisi, 25. yıldönümünü kutlarken, yıllardır ekibin bir araya gelmesini isteyen hayranların dileği gerçekleşebilir.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre, dizinin orijinal yapımcısı Warner Bros’un yeni yayın platformu HBO Max'te yayınlanmak üzere dizinin özel bir bölümün çekilmesi gündeme alındı.
Bunun için dizinin yıldızları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer’in yanı sıra serinin yaratıcıları David Crane ve Marta Kauffman ile pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
ANLAŞMA OLSA BİLE PROGRAMA UYDURMAK ZORLAYABİLİR
Dizinin hayranları haberi büyük bir coşkuyla karşılasa da henüz anlaşmanın sağlanmadığı, hatta sürecin sonuna gelinmesi için uzun bir zaman bulunduğu aktarıldı.
Ayrıca anlaşma sağlanması halinde de bu kez çekimleri tüm ekibin programına uygun şekilde ayarlamak gibi bir zorluk bulunuyor.
Ünlü dizi, 1994-2004 yılları arasında NBC’de yayımlanmıştı. Dizinin yayın hakları Netflix tarafından alınmış ancak daha sonra bu anlaşma sonlandırılmıştı. Warner Bros’un HBO Max üzerinden diziyi yayınlayacak olması anlaşmanın sona ermesine sebep olarak gösterilmişti.
Dizinin geri dönmesi için uzun süredir çağrı yapılırken, son olarak Jennifer Aniston, Friends’teki rol arkadaşlarıyla bir proje üzerinde çalıştıklarına dair haberleri doğrulamıştı. Aniston detay vermezken bu projenin, dizinin devamı olmadığını söylemekle yetinmişti.
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