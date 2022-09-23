Freni patlayan kamyon devrildi! Büyük acı!

AA'da yer alan habere göre bu esnada şoför araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyoni ise kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."