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        Haberler Gündem Güncel Fren yerine gaza bastı iddiası! | Son dakika haberleri

        Fren yerine gaza bastı iddiası!

        Hatay'da meydana gelen bir kazada facia kıl payı atlatıldı. Olayda bir kadın sürücü, iddiaya göre fren yerine gaza basınca aracıyla yol hizasındaki ahırın çatısına girdi. Yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobil ve ahırın çatısında büyük hasar meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:51
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        Fren yerine gaza bastı iddiası!
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        İlginç kaza Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana geldi. Olayda bir otomobil yol hizasındaki ahırın çatısına girdi.

        AA'da yer alan habere göre M.Y. adlı kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobiliyle yol hizasında bulunan, Zekariye Abeş'e ait ahırın çatısına düştü.

        Kazada yaralanan M.Y., ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde ve ahırın çatısında büyük hasar oluştuğu görüldü.

        "FREN YERİNE GAZA BASTI"

        İHA'da yer alan habere göre de ahır sahibi Zekariye Abeş, sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kazanın gerçekleştiğini belirtti. Abeş, "Kadın yukarıdan rampayı inerken fren yerine gaza basıyor, sonucunda araba hızlanıyor. Arabayı da kontrol edemeyince araba gelip ahıra çarpıyor. Burası benim, içinde hayvanlar vardı. Çok şükür onlarda zarar yok, sadece maddi zararımız var" dedi.

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        #Hatay
        #Kaza
        #haberler
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