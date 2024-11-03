Fred: Daha dikkatli olmalıydık

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"DAHA DİKKATLİ OLMALIYDIK"

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İşte Fred'in o açıklamaları;

"Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık."