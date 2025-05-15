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        Haberler Dünyadan Fransız oyuncu Théo Navarro-Mussy'nin Cannes Film Festivali'ne girişi yasaklandı - magazin haberleri

        Fransız oyuncu Théo Navarro-Mussy'nin Cannes Film Festivali'ne girişi yasaklandı

        Hakkında eski sevgilileri tarafından cinsel saldırı suçlamaları olan Fransız oyuncu Théo Navarro-Mussy'nin, Cannes Film Festivali'ne girişi yasaklandı. Navarro-Mussy'nin rol aldığı 'Case 137' filmi, festivalin yarışma filmlerinden

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:46
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        Cannes Film Festivali, Fransız oyuncu Théo Navarro-Mussy'nin yarışma filmi 'Case 137'nin galasına katılmasını yasakladı. Bu, festival için #MeToo (cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı kadınların ifşa hareketi) döneminde bir ilk olarak görülüyor.

        Festival direktörü Thierry Fremaux, Fransız dergisi Télérama'ya, Navarro-Mussy'nin gelecek perşembe Cannes'da yapılacak 'Case 137' (Dossier 137) filmi galasına katılmasına izin verilmeyeceğini doğruladı. Télérama, filmde yardımcı rolü olan Navarro-Mussy'nin 2018, 2019 ve 2020'de üç eski sevgilisi tarafından tecavüzle suçlandığını bildirdi. Dava geçen ay delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü ancak Télérama üç kadının temyize gitmeyi planladığını bildirdi.

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        Fremaux, Fransız dergisine, "Temyiz olduğu ve bu nedenle soruşturma hâlâ devam ettiği için dava düşmedi. Hukuki olarak karar kesinleştiğinde, durum değişir" dedi.

        Navarro-Mussy'nin avukatı Marion Pouzet-Gagliardi de Télérama'ya konuşarak, "Herhangi bir sürecin devam ettiğine dair hiçbir bilgi almadım" ifadesini kullandı.

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        #Théo Navarro-Mussy
        #Cannes Film Festivali
        #taciz
        #me too

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