OLIVIER GIROUD

"Çok zor bir şekilde gol attık ancak sonrasında daha önce çalıştığımız duran toptan gol yedik. Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz. Griezmann korneri çok iyi kullandı ve ben de doğru yerdeydim. Güzel bir gol oldu. Farklı sebeplerden dolayı uzun süredir fazla oynayamıyorum. Fark yaratmak elbette iyi hissettiriyor. Tribünlerde de bir maç vardı. Türk taraftarların yoğun olacaklarını biliyorduk ve taraftarlarımız da bizi harika destekledi. İyi bir mücadele oldu."