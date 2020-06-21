Litvanya ekibi Zalgiris'ten yapılan açıklamada, şubat ayında transfer edilen N'Gog'un aktif kariyerini noktaladığı belirtildi. Fransız futbolcunun yeşil sahalara vedasının "beklenmedik" olduğu ancak kararına saygı duyulduğu ifade edildi.

2006-2008 yıllarında PSG, 2008-2011 yıllarında ise Liverpool'da mücadele eden N'Gog, son olarak 15 Şubat'ta Zalgiris'e transfer olmuştu.

Kariyerinde 9 farklı kulüpte 340 resmi maça çıkan Fransız forvetin 74 golü bulunuyor.