Fransız filmleri Beyoğlu Sineması’nda

İstiklal Caddesi’nin simge yapılarından Beyoğlu Sineması’nın yoğun ilk gören Ülke Sineması kuşağı, 2025’in ilk ayında Fransa’yı konuk ediyor. Sanat ve estetik anlayışıyla dünyaya damga vuran öncü Fransız sinemasından örnekleri 11 gün boyunca İstanbullu sinema tutkunlarıyla buluşacak.

5’ten 7’ye Cléo

REKLAM advertisement1

Programın ilk haftasında 8 Ocak Çarşamba akşamı saat 19.00’da Jean-Luc Godard imzalı “Serseri Aşıklar”; 9 Ocak Perşembe akşamı 19.00’da Annie Ernaux ve David Ernaux-Briot imzalı “Super-8 Yılları”; 10 Ocak Cuma akşamı 19.00’da Agnès Varda imzalı “5’ten 7’ye Cléo”; 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Cédric Klapisch imzalı “Birlikte”; 12 Ocak Pazar ise 16.00’da Guillaume Brac imzalı “Herkes İş Başına”; 19.00’da Chiara Malta ve Sébastien Laudenbach imzalı “Linda Tavuk İstiyor” adlı filmler gösterilecek. İkinci haftada ise Xavier Gionnoli’nin yönettiği “Sönmüş Hayaller” 15 Ocak Çarşamba akşamı saat 19.00’da; Jean-Baptiste Durand’ın yönettiği “Av Köpeği” 18 Ocak Cumartesi günü 16.00’da; “Bahçe”, “Kabuğun Altındaki Sessizlik”, “Ayakkabıdaki Taş” ve “Ağaç”tan oluşan kısa film seçkisi 19 Ocak Pazar günü 16.00’da; Eric Besnard’ın yönettiği “Leziz” aynı akşam saat 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda izlenebilecek.

Birlikte Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle 8-19 Ocak 2025 tarihlerinde Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek Ülke Sineması: Fransa’nın ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programına ise İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.